NYT: У школярів РФ нові підручники з "історії". Там про "ультраціоналізм" України
Російським старшокласникам видали нові підручники з кремлівською версією "історії", в яких виправдовується повномасштабна війна РФ проти України, а також переосмислюється жорстокість політики радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це пише The New York Times.
За даними видання, школярі РФ після літніх канікул мали отримати "сильно перероблений" підручник з історії, в якому стверджується, що Україна є "ультранаціоналістичною державою", де "опозиція заборонена", і що США є "головним бенефіціаром українського конфлікту".
Як повідомляє NYT, це версія підручника для школярів 16-17 років "Історія Росії з 1945 до початку XXI століття". Один із авторів книги – Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ та радник російського диктатора Володимира Путіна.
У книзі 28 сторінок присвячено війні Росії проти України, яку автори трактують як "відповідь дедалі агресивнішому Заходу, який мав намір використовувати Україну як "таран" для знищення Росії".
Автори книги звинуватили Захід у "русофобії" та в "ескалації" війни, внаслідок чого у Росії нібито "немає іншої альтернативи", окрім як вдатися до мобілізації та відправити 300 000 росіян воювати проти українців.
За даними російських пропагандистів, спотворена версія історія для молодших класів у РФ вийде наступного року.
- У квітні 2023-го Медіазона повідомляла, що в Росії з нових шкільних підручників з історії прибрали згадки про Київ у параграфах про Київську Русь.
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