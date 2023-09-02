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NYT: У школьников РФ новые учебники по "истории". Там об "ультранационализме" Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 23:55
NYT: У школьников РФ новые учебники по
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российским старшеклассникам выдали новые учебники с кремлевской версией "истории", в которых оправдывается полномасштабная война РФ против Украины, а также переосмысливается жестокость политики советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом пишет The New York Times.

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По данным издания, школьники РФ после летних каникул должны были получить "сильно переработанный" учебник по истории, в котором утверждается, что Украина является "ультранационалистическим государством", где "оппозиция запрещена", и что США являются "главным бенефициаром украинского конфликта".

Как сообщает NYT, это версия учебника для школьников 16-17 лет "История России с 1945 года до начала XXI века". Один из авторов книги – Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ и советник российского диктатора Владимира Путина.

В книге 28 страниц посвящено войне России против Украины, которую авторы трактуют как "ответ все более агрессивному Западу, намеревавшемуся использовать Украину в качестве "тарана" для уничтожения России".

Авторы книги обвинили Запад в "русофобии" и в "эскалации" войны, в результате чего у России якобы "нет другой альтернативы", кроме как прибегнуть к мобилизации и отправить 300 000 россиян воевать против украинцев.

По данным российских пропагандистов, искаженная версия история для младших классов в РФ выйдет в следующем году.

  • В апреле 2023-го Медиазона сообщала, что в России из новых школьных учебников по истории убрали упоминания о Киеве в параграфах о Киевской Руси. 
Оксана Житнюк
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