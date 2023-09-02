NYT: У школьников РФ новые учебники по "истории". Там об "ультранационализме" Украины
Российским старшеклассникам выдали новые учебники с кремлевской версией "истории", в которых оправдывается полномасштабная война РФ против Украины, а также переосмысливается жестокость политики советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, школьники РФ после летних каникул должны были получить "сильно переработанный" учебник по истории, в котором утверждается, что Украина является "ультранационалистическим государством", где "оппозиция запрещена", и что США являются "главным бенефициаром украинского конфликта".
Как сообщает NYT, это версия учебника для школьников 16-17 лет "История России с 1945 года до начала XXI века". Один из авторов книги – Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ и советник российского диктатора Владимира Путина.
В книге 28 страниц посвящено войне России против Украины, которую авторы трактуют как "ответ все более агрессивному Западу, намеревавшемуся использовать Украину в качестве "тарана" для уничтожения России".
Авторы книги обвинили Запад в "русофобии" и в "эскалации" войны, в результате чего у России якобы "нет другой альтернативы", кроме как прибегнуть к мобилизации и отправить 300 000 россиян воевать против украинцев.
По данным российских пропагандистов, искаженная версия история для младших классов в РФ выйдет в следующем году.
- В апреле 2023-го Медиазона сообщала, что в России из новых школьных учебников по истории убрали упоминания о Киеве в параграфах о Киевской Руси.
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