В России начали убирать упоминания о Киеве из школьных учебников: Медиазона показала фото

В России из новых школьных учебников по истории убрали упоминания о Киеве в параграфах о Киевской Руси. Об этом сообщает российское издание Медиазона.

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Российские журналисты ознакомились с новой редакцией учебника "Окружающий мир" для четвертого класса издательства "Просвещение" и сравнили ее с версией 2021 года, заметив, что исчезли несколько упоминаний Киева в параграфах, касающихся истории Киевской Руси.

В старом издании говорилось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В новой версии Нестор назван просто монахом, без уточнения места, где он жил и работал.

Другое изменение: в старой версии говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новой о Киеве не упоминается – написано "в столице". Также в учебнике были строки "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", их изменили на "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".

Кроме того, в учебнике по истории РФ за шестой класс поменялась дата, которая считается моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 года говорится: "882 год, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства". Редакция 2023-го: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, которые возводили свой род к Рюрику. С его появлением в 862 году в Новгороде связывают образование государства Русь".

Журналисты отметили, что новая редакция учебника пока еще не поступила в продажу, она только отправлена в печать. Собеседник журналистов в издательстве предположил, что эти книги будут использоваться в следующем учебном году.

В августе 2021 года Зеленский предложил ввести новый праздник – День украинской государственности. "Точкой отсчета" стала дата основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины (28 июля). Тогда глава МИД РФ Лавров возмущался и трактовал это как "заявление о приватизации Дня крещения Руси".

Глава МИД Кулеба заявил, что Украине, в отличие от РФ, не нужно ничего "приватизировать": "Мы как были на своей земле тысячу лет назад, так и остаемся на ней".

Оксана Житнюк

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