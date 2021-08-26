Кулеба – Лаврову о Дне крещения Руси: В отличие от вас, нам не надо ничего приватизировать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "чрезвычайно нервную" реакцию главы МИД России Сергея Лаврова на установление нового праздника в Украине – Дня государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси 28 июля. Во время брифинга 26 августа Кулеба напомнил своему "коллеге", что Украина была и остается на своей земле.

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"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала и от моего коллеги Сергея Лаврова, и вообще из России – это нормально. Мы должны относиться к этому спокойно", – сказал глава МИД.

Он заявил, что для людей, "не лишенных здравого смысла" и понимания истории, комментарии Лаврова являются неуместными и исторически некорректными, но "нам не привыкать".

"Наш ответ на это очень прост. Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячу лет назад, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда и чужую культуру", – сказал Кулеба.

Также он прокомментировал попытки Москвы "называться центром": "Факт остается фактом: двух Киевов нет. Есть один Киев – украинский".

Ранее слова Владимира Зеленского 24 августа о введении Дня государственности, который в Украине будут отмечать 28 июля, Лавров трактовал как "заявление о приватизации Дня крещения Руси".

"Может скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год отмечать можно только в Украине, потому что все остальное – это не украинское", – возмутился Лавров.

24 августа 2021 года Зеленский предложил ввести новый праздник – День украинской государственности. "Точкой отсчета" украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины (28 июля).

25 августа Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект, которым предусматривается, что праздник станет официальным выходным днем в Украине.

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Оксана Житнюк

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