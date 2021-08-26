UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба – Лаврову о Дне крещения Руси: В отличие от вас, нам не надо ничего приватизировать

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 12:57
Кулеба – Лаврову о Дне крещения Руси: В отличие от вас, нам не надо ничего приватизировать - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "чрезвычайно нервную" реакцию главы МИД России Сергея Лаврова на установление нового праздника в Украине – Дня государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси 28 июля. Во время брифинга 26 августа Кулеба напомнил своему "коллеге", что Украина была и остается на своей земле.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала и от моего коллеги Сергея Лаврова, и вообще из России – это нормально. Мы должны относиться к этому спокойно", – сказал глава МИД.

Он заявил, что для людей, "не лишенных здравого смысла" и понимания истории, комментарии Лаврова являются неуместными и исторически некорректными, но "нам не привыкать".

"Наш ответ на это очень прост. Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячу лет назад, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда и чужую культуру", – сказал Кулеба.

Также он прокомментировал попытки Москвы "называться центром": "Факт остается фактом: двух Киевов нет. Есть один Киев – украинский".

Ранее слова Владимира Зеленского 24 августа о введении Дня государственности, который в Украине будут отмечать 28 июля, Лавров трактовал как "заявление о приватизации Дня крещения Руси".

"Может скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год отмечать можно только в Украине, потому что все остальное – это не украинское", – возмутился Лавров.

  • 24 августа 2021 года Зеленский предложил ввести новый праздник – День украинской государственности. "Точкой отсчета" украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины (28 июля).
  • 25 августа Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект, которым предусматривается, что праздник станет официальным выходным днем в Украине.

Смотрите также: Украинские военные на репетиции парада напомнили Путину свое мнение о нем: видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевская русь Cергей Лавров праздник День государственности дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 