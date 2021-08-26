Зеленский предложил Раде сделать выходным День украинской государственности

День украинской государственности, 28 июля, может стать выходным. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

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Проект закона об установлении праздничного дня – Дня украинской государственности – был внесен в Раду вчера, 25 августа 2021 года. Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не опубликованы.

Законопроект отмечен президентом как неотложный.

24 августа 2021 года Зеленский предложил сделать 28 июля Днем украинской государственности.

Денис Юдин

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