Зеленский предложил Раде сделать выходным День украинской государственности
26.08.2021, 10:25
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
День украинской государственности, 28 июля, может стать выходным. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
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Проект закона об установлении праздничного дня – Дня украинской государственности – был внесен в Раду вчера, 25 августа 2021 года. Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не опубликованы.
Законопроект отмечен президентом как неотложный.
- 24 августа 2021 года Зеленский предложил сделать 28 июля Днем украинской государственности.
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