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Президент ПАР призначив комісію для розслідування можливих постачань зброї Росії

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28.05.2023, 14:38
Президент ПАР призначив комісію для розслідування можливих постачань зброї Росії - Фото
Президент ПАР Сиріл Рамафоса (Фото: EPA)

Президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив комісію для розслідування заяви США про те, що російський корабель отримав зброю у Південно-Африканській Республіці. Про це йдеться у заяві президента ПАР.

Рамафоса призначив незалежну комісію з трьох осіб для розслідування обставин стоянки російського судна Lady R у Саймонстауні у грудні 2022 року.

Повідомляється, що за допомогою цього розслідування уряд ПАР прагне встановити обставини, що призвели до швартування судна, можливого завантаження зброї, а також до відплиття Lady R із Саймонстауна в період з 6 по 9 грудня 2022 року.

Президент ПАР заявив, що комісії доручено встановити осіб, які знали про прибуття вантажного судна, якщо такі є, та про вміст, що підлягав розвантаженню або завантаженню, а також відбуття та призначенню вантажу,

Крім того, комісія оцінюватиме, чи були дотримані конституційні, юридичні чи інші зобов'язання щодо цього вантажного судна.

Комісія буде підпорядковуватися безпосередньо президенту ПАР, на розслідування їй дали шість тижнів, плюс два тижні на написання звіту для Рамафоси.

  • 11 травня 2023 року посол США в ПАР звинуватив країну у постачанні РФ озброєннями та боєприпасами.
  • 12 травня міністр ПАР, відповідальний за контроль над озброєннями, заявив , що уряд "не санкціонував" постачання зброї до Росії.

Читайте також: Шість країн Африки направляють "місію пошуку шляхів до миру" до Москви та Києва – президента ПАР

Наталія Медведєва
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війнаПАРСиріл Рамафоса
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