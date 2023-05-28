Президент ЮАР назначил комиссию для расследования возможных поставок оружия России

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил комиссию для расследования заявления США о том, что российский корабль получил оружие в Южно-африканской республике. Об этом говорится в заявлении президента ЮАР.

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Рамафоса назначил независимую комиссию из трех человек для расследования обстоятельств стоянки российского судна Lady R в Саймонстауне в декабре 2022 года.

Сообщается, что с помощью этого расследования правительство ЮАР стремится установить обстоятельства, которые привели к швартовке судна, предполагаемой погрузке оружия, а также к отплытию Lady R из Саймонстауна в период с 6 по 9 декабря 2022 года.

Президент ЮАР заявил, что комиссии поручено установить лиц, знавших о прибытии грузового судна, если таковые имеются, и о содержимом, подлежавшем выгрузке или погрузке, а также отбытии и назначении груза,

Кроме того, комиссия будет оценивать, были ли соблюдены конституционные, юридические или иные обязательства в отношении этого грузового судна.

Комиссия будет подчиняться непосредственно президенту ЮАР, на расследование ей дали шесть недель, плюс две недели на написание отчета для Рамафосы.

11 мая 2023 года посол США в ЮАР обвинил страну в снабжении РФ вооружениями и боеприпасами.

12 мая министр ЮАР, ответственный за контроль над вооружениями, заявил, что правительство "не санкционировало" поставки оружия в Россию.

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