СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото

Підозрюваним може загрожувати до 10 років за ґратами

Затримання підозрюваного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України знешкодила в Одесі групу, яку підозрює в підготовці до захоплення влади в місті. Як повідомляють у пресслужбі, підозрювані – члени оперативно-бойової групи російського (нелегітимного) Головного розвідувального управління (ГРУ).

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У результаті спецоперації було затримано керівника "ворожого осередку" – 49-річного мешканця тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова переїхав до Одеси, а також його "праву руку".

За даними слідства, група, за інструкцією російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення до України готувала захоплення держустанов в Одеській області. На додаток до цього вони повинні були атакувати Сили оборони України з тилу, якщо окупантам вдалося б наблизитися до Одеси.

У разі захоплення міста учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Але після невдач на фронті групу перевели в режим очікування, повідомляють у СБУ. Активували її лише влітку 2024 року та дали таємні завдання.

Правоохоронці з'ясували, що свою діяльність група ГРУ маскувала під роботу кількох громадських організацій, що займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції. Разом з тим було створено кілька підпільних груп: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення й одну з основних – штурмову групу.

Як повідомляють у СБУ, в групу набирали кандидатів переважно з бойовим досвідом або вузькопрофільних спеціалістів. Загалом, за даними слідства, в "ворожий осередок" завербували понад 20 осіб, усі вони перебувають під слідством.

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 70 одиниць пістолетів, автоматів та іншої зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, тактичне спорядження (бронежилети, шоломи, балістичні окуляри), ніж із логотипом спецслужб РФ і комп’ютерну техніку з доказами.

Затриманим повідомили про підозру у захоплення державної влади та створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Їм може загрожувати до 10 років тюрми з конфіскацією майна.