СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото
Затримання підозрюваного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України знешкодила в Одесі групу, яку підозрює в підготовці до захоплення влади в місті. Як повідомляють у пресслужбі, підозрювані – члени оперативно-бойової групи російського (нелегітимного) Головного розвідувального управління (ГРУ). 

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У результаті спецоперації було затримано керівника "ворожого осередку"  – 49-річного мешканця тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова переїхав до Одеси, а також його "праву руку".

За даними слідства, група, за інструкцією російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення до України готувала захоплення держустанов в Одеській області. На додаток до цього вони повинні були атакувати Сили оборони України з тилу, якщо окупантам вдалося б наблизитися до Одеси. 

У разі захоплення міста учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Але після невдач на фронті групу перевели в режим очікування, повідомляють у СБУ. Активували її лише влітку 2024 року та дали таємні завдання. 

СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото

Правоохоронці з'ясували, що свою діяльність група ГРУ маскувала під роботу кількох громадських організацій, що займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції. Разом з тим було створено кілька підпільних груп: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення й одну з основних – штурмову групу.

Як повідомляють у СБУ, в групу набирали кандидатів переважно з бойовим досвідом або вузькопрофільних спеціалістів. Загалом, за даними слідства, в "ворожий осередок" завербували понад 20 осіб, усі вони перебувають під слідством. 

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 70 одиниць пістолетів, автоматів та іншої зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, тактичне спорядження (бронежилети, шоломи, балістичні окуляри), ніж із логотипом спецслужб РФ і комп’ютерну техніку з доказами.

СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото
СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото
СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото
СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото
СБУ: В Одесі викрито групу спецслужби РФ, яка готувала захоплення влади – фото

Затриманим повідомили про підозру у захоплення державної влади та створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Їм може загрожувати до 10 років тюрми з конфіскацією майна. 

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