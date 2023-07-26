Померла Шинейд О'Коннор

Ірландська співачка та авторка пісень Шинейд О'Коннор померла у віці 56 років. Про це повідомляє Washington Post.

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Як пише WP, Шинейд О'Коннор продала мільйони платівок у 1990-х роках зі своїми неземними баладами й бунтівними гімнами, кидаючи виклик стереотипам про те, як має поводитись попзірка жіночої статі – голила голову, розповідала про свої проблеми з психічним здоровʼям, протестувала проти католицької церкви під час виступу у прямому ефірі.

Сім'я Шінейд О'Коннор оголосила про смерть у заяві, опублікованій 26 липня в ірландських ЗМІ. Причини смерті співачки поки що невідомі.

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