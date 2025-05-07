У Єврокомісії назвали Китай ключовим спонсором війни Росії проти України – Reuters

Без підтримки Пекіна масштаб війни був би меншим

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Представник Європейської комісії назвав Китай ключовим спонсором війни Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.

За словами неназваного представника, без підтримки Пекіна Москва не змогла б вести повномасштабну війну в тих масштабах, у яких веде її зараз.

Водночас 6 травня голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий працювати з лідерами Європейського Союзу для розширення взаємної відкритості та належного врегулювання тертя та розбіжностей, повідомило Міністерство закордонних справ КНР.