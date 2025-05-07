У Єврокомісії назвали Китай ключовим спонсором війни Росії проти України – Reuters
Представник Європейської комісії назвав Китай ключовим спонсором війни Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.
За словами неназваного представника, без підтримки Пекіна Москва не змогла б вести повномасштабну війну в тих масштабах, у яких веде її зараз.
Водночас 6 травня голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий працювати з лідерами Європейського Союзу для розширення взаємної відкритості та належного врегулювання тертя та розбіжностей, повідомило Міністерство закордонних справ КНР.
- 22 квітня Україна передала Китаю докази участі громадян та компаній у війні.
- 25 квітня польський міністр закордонних справ Сікорський заявляв, що Росія стала васалом Китаю через війну в Україні.
- 29 квітня глава МЗС Китаю закликав Москву та Київ знайти "першопричини конфлікту".