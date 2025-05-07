В Еврокомиссии назвали Китай ключевым спонсором войны России против Украины – Reuters

Без поддержки Пекина масштаб войны был бы меньше

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Представитель Европейской комиссии назвал Китай ключевым спонсором войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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По словам неназванного представителя, без поддержки Пекина Москва бы не смогла вести полномасштабную войну в тех масштабах, в которых ведет ее сейчас.

В то же время 6 мая председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать с лидерами Европейского Союза для расширения взаимной открытости и надлежащего урегулирования трений и разногласий, сообщило Министерство иностранных дел КНР.