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У фінансуванні партії Слуга народу виявлено ознаки кримінального правопорушення – НАЗК

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23.05.2023, 20:15
У фінансуванні партії Слуга народу виявлено ознаки кримінального правопорушення – НАЗК - Фото
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Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії Слуга народу. Відомство надіслало обґрунтований висновок до Нацполіції, йдеться в офіційній заяві.

НАЗК стверджує, що три фізичних особи внесли гроші на рахунок партії Слуга народу на суму близько 2,9 млн грн, проте вони не мали відповідних доходів для таких внесків.

Цей факт може свідчити про те, що ці люди розпоряджались коштами третіх осіб, які хотіли зберегти свою анонімність під час фінансування партії, зазначає відомство.

"Відповідно до законодавства не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом", – зауважує НАЗК.

Відомство надіслало "обґрунтований висновок" до Нацполіції щодо вчинення кримінального правопорушення. 

За частиною другою статті 159¹ передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

  • 3 травня 2023 року НАЗК внесло ексчиновника Міноборони до реєстру корупціонерів.
  • 4 травня відомство включило угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Артем Джеріпа
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Слуга народуназкфінансування партійкримінальне правопорушення
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