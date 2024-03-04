Українка Марта Костюк поступилася британській тенісистці Кеті Бултер у вирішальному поєдинку турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

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Найдовшим у матчі став перший сет, який тривав понад годину. Після програного гейму на своїй подачі на початку поєдинку Костюк зробила два брейки та подавала на партію, однак Бултер зуміла зрівняти рахунок, відігравши п'ять сетпойнтів.

За рахунку 6:5 на свою користь Костюк заробила ще три сетпойнти на подачі британки та реалізувала другий з них. У підсумку — перемога Костюк 7:5 у першій партії, у другому сеті британка перехопила ініціативу та зробила два брейки – 4:1.

Костюк змогла скоротити відставання до однієї програної подачі, але Бултер зробила ще один брейк та відновила паритет за партіями — 6:2.

У третьому сеті Бултер взяла два гейми на подачі Костюк – українка не заробила жодного брейкпойнту у відповідь. Бултер реалізувала перший матчпойнт і виграла титул — 6:2. Загалом поєдинок тривав дві години та 14 хвилин.

"Моя сім'я зараз перебуває в Україні, і я не знаю, що буде завтра, але немає нікого, хто пожертвував більшим заради моєї кар'єри, ніж вони. Хочу присвятити цей маленький трофей їм і хочу, щоб вони частіше бачили, як я перемагаю", — сказала Костюк на нагородженні.

13 лютого Костюк завершила виступи на турнірі WTA 1000 у катарській Досі: матч другого кола з нейтральною Анастасією Павлюченковою достроково закінчили.

2 березня Костюк вийшла до півфіналу змагань WTA 500 в американському Сан-Дієго. У своєму третьому матчі на турнірі українка перемогла нейтральну Павлюченкову.





