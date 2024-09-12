Мінцифри: Розлучення в Дії поки не реалізовано, але така функція може з’явитися

Для впровадження цієї функції потрібно внести зміни в нормативно-правові акти, заявила Валерія Ткач

Застосунок Дія (Фото: сайт Дії)

Зараз українці можуть лише одружитися за допомогою мобільного застосунку Дія, а функція розлучення поки не реалізована, однак вона може з’явитися в майбутньому. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Розлучення в Дії ще не реалізовано, ми так само вивчаємо це питання, і якщо українці підтримають таку ідею, звісно, будуть внесені зміни в нормативно-правові акти й така функція в майбутньому може з’явитися в мобільному застосунку", – сказала Ткач.

Також заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Мінцифри пояснила алгоритм реєстрації шлюбу онлайн. За її словами, ця послуга має попит. За добу було отримано понад 800 заяв на реєстрацію шлюбу.

"Це революційна послуга для всього світу, тому що в жодній країні світу немає повного цифровізованого процесу одруження, а в Україні він є", – наголосила Ткач.

Вона зазначила, що спочатку потрібно подати заяву щонайменше за п’ять-дев’ять днів, обравши час одруження. У день церемонії пара має приєднатися через відеозв'язок до конференції й працівник ДРАЦС зареєструє шлюб. Протягом 24 годин у Дії має з’явитися свідоцтво про шлюб, а паперовий документ можна отримати на адресу або на відділення Укрпошти.

Водночас Ткач заявила, що після подання заяви у реєстрах перевіряється наявність шлюбів. Також відсіюються заяви, що були подані двома чоловіками або двома жінками.

"Пропозицію можна зробити будь-кому. Але на етапі заяви це все перевіряється, відбуваються перевірки в реєстрах. І звісно заяву на одруження можуть подати чоловік і жінка", – додала вона.

24 червня Мінцифри повідомило, що перші пари одружилися онлайн через застосунок Дія.

9 вересня в Україні запустили послугу онлайн-одружень.

Читайте також: В яких містах України люди частіше розлучаються, а де шлюбів уклали найбільше