Українська NaVi взяла Major і стала першим чемпіоном світу по CS2

Скриншот зі стріму

Українська команда Natus Vincere стала чемпіоном світу з гри Counter Strike 2 - перемогли на Major у датській столиці Копенгагені.

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NaVi перемогли американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох.

Команди грали на картах з розмінуванням бомби: Ancient, Mirage та Inferno.

Першу мапу NaVi взяли з рахунком 13 на 9, на другій перемогли FaZe з 13-2, а вже третю здолала українська команда з 13 до 3.

Призовий фонд турніру складає $1 250 000, з них NaVi отримає $500 000, Faze — $170 000.

Під час трансляції на каналах Maincast було зібрано донатами понад 5,6 млн грн на потреби бійців "Азову". У NaVi повідомили, що подвоять цю суму.

Окрім українців Валерія Вакховського (b1t) та Ігоря Жданова (w0nderful), за команду грали громадяни Фінляндії Алексі Віролайнен (Aleksib), румунії Іван Міхай (iM) та Литви Юстинас Лекавічус (jL).

Counter Strike 2 вийшов на платформі Steam 28 вересня 2023 року. Це був перший Major за цією грою — попередні були по Counter-Strike: Global Offensive.

Після виходу другої частини CS:GO зникла зі Steam.

Єдиний раз NaVi перемагали на Major з CS:GO у 2021 році у шведському Стокгольмі. Тоді українська команда здолала європейську G2 Esports.

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