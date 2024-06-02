Китай успішно посадив космічний апарат Changʼe-6 на зворотному боці Місяця – відео

Китай може стати першою країною світу, яка змогла зібрати та привезти на Землю зразки зі зворотного боку Місяця

Changʼe-6 (Фото: XINHUA)

Посадковий та злітний модуль китайського зонда Changʼe-6 успішно сів на зворотному боці Місяця. Про це повідомили у пресслужбі китайського національного космічного управління (CGTN).

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Космічний апарат був запущений на початку травня з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань. Вранці 2 червня він здійснив посадку в заданому районі Місяця, Південний полюс – Ейткен.

Метою Changʼe-6 є збирання зразків місячного ґрунту. За даними національного китайського інформаційного агентства Xinhua, для захоплення проб апарат оснащений буром та роботизованою рукою.

Таким чином Китай може стати першою країною світу, яка змогла зібрати та привезти на Землю зразки зі зворотного боку Місяця.

26 березня 2024 року китайський супутник-ретранслятор Queqiao-2, який підтримує зв'язок для місії Chang'e-6, вийшов на навколомісячну орбіту з метою підтримки місії з повернення зразків з далекого боку Місяця.

Китайська космічна програма також планує запустити місії Chang'e-7 і Chang'e-8, спрямовані на південний полюс Місяця, для дослідження летючих речовин і потенційних ресурсів на Місяці.

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