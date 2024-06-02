Китай успешно посадил космический аппарат Chang'e-6 на обратной стороне Луны – видео

Китай может стать первой страной мира, которая смогла собрать и привезти на Землю образцы с обратной стороны Луны

Chang'e-6 (Фото: XINHUA)

Посадочный и взлетный модуль китайского зонда Chang'e-6 успешно сел на обратной стороне Луны. Об этом сообщили в пресс-службе китайского национального космического управления (CGTN).

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Космический аппарат был запущен в начале мая с космодрома Вэньччан на южном китайском острове Хайнань. Утром 2 июня он совершил посадку в заданном районе Луны, Южный полюс – Эйткен.

Целью Chang'e-6 является сбор образцов лунного грунта. По данным национального китайского информационного агентства Xinhua, для захвата проб аппарат оснащен бурой и роботизированной рукой.

Таким образом, Китай может стать первой страной мира, которая смогла собрать и привезти на Землю образцы с обратной стороны Луны.

26 марта 2024 года китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2, поддерживающий связь для миссии Chang'e-6, вышел на окололунную орбиту с целью поддержки миссии по возвращению образцов с дальней стороны Луны.

Китайская космическая программа также планирует запустить миссии Chang'e-7 и Chang'e-8, направленные на южный полюс Луны для исследования летучих веществ и потенциальных ресурсов на Луне.

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