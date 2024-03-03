У Гаїті з тюрми втекли сотні в'язнів, серед них – засуджені за вбивство президента Моїза

Зараз відомо про щонайменше чотирьох загиблих через стрілянину на вулиці

Фото: ЕРА/Johnson Sabin

У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі сотні в'язнів втекли з тюрми, яка вміщає в собі 4000 осіб. BBC пише, що серед втікачів були й чоловіки, засуджені за вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році.

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Лідер місцевих банд та колишній поліціянт Джиммі Шерізьє закликає взяти під варту премʼєр-міністра країни Аріеля Анрі "для звільнення Гаїті".

Загострення в країні почалося в той час, коли Анрі перебував із візитом у Кенії — він намагається домовитися про допомогу іноземних збройних сил для боротьби з бандами, додають журналісти.

Поліційна профспілка Гаїті звернулася до всіх правоохоронців із Порт-о-Пренса, які мають доступ до автомобілів і зброї, і закликала допомогти відновити контроль над вʼязницею.

Зараз відомо про щонайменше чотирьох загиблих через стрілянину на вулиці.

У 2018 році в країні пройшли протести через правління Моїза. Президента Гаїті звинувачували в тому, що він не розслідував справи про корупцію колишнього уряду країни – учасники мітингу вимагали його відставки.

7 липня 2021 року президента Гаїті знайшли мертвим у його приватній резиденції.

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