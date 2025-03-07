У компанії SpaceX Ілона Маска вибухнув черговий космічний корабель

За останні два місяці сталася вже друга аварія Starship

Starship (Фото: SpaceX)

Багаторазовий корабель Starship американської компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, вибухнув під час восьмого випробувального польоту. Це стало другою невдачею компанії за останні два місяці, повідомляє Bloomberg.

Через кілька хвилин після пуску ракети з південного Техасу відбулося заплановане розділення ракетоносія та корабля. Після цього перший ступінь Super Heavy вдало повернувся на Землю, а корабель Starship почав виходити з-під контролю та вибухнув на восьмій хвилині польоту. Попередньою причиною аварії називають проблеми з двигунами корабля.

Командний центр системи управління повітряним рухом Федерального управління авіації США попередив операторів повітряного простору про падіння уламків. Агентство також видало наказ про зупинку польотів для деяких аеропортів Флориди, який пізніше було скасовано. Агентство вимагатиме від SpaceX провести розслідування інциденту.

Політ став другим поспіль запуском Starship, який був перерваний на восьмій хвилині. Компанія SpaceX планувала перевірити низку модернізацій ракети, зокрема більш надійні закрилки, які ракета використовує для керування в атмосфері, а також вдосконалені навігаційні системи.

Як і в попередніх невдалих місіях, корабель повинен був зробити часткове коло навколо Землі, а потім приблизно через годину здійснити контрольовану посадку в Індійському океані біля узбережжя Австралії.