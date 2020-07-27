12 лет тюрьмы за взятку. В Беларуси признали виновным экс-главу охраны Лукашенко

Бывшего руководителя службы безопасности главы государства Андрея Втюрина признали виновным в получении взятки в $192 000 от российской компании

Сегодня, 27 июля, Верховный суд Беларуси признал бывшего заместителя главы Совета безопасности страны и экс-главу охраны президента Алексадра Лукашенко Андрея Втюрина виновным в получении взятки в размере почти $200 000, сообщает местный информационный портал tut.by.

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Процесс над Втюриным и остальными 15 фигурантами дела о получении и передаче взяток начался 10 марта этого года. Взятки были связаны с поставками телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в том числе от российских фирм.

Андрея Втюрина признали виновным в получении им взятки $192 000 и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией полученной им суммы. Кроме того, он был лишен звания полковника.

Остальные обвиняемые получили от двух до семи с половиной лет лишения свободы, а также у них в совокупности было изъято 62 000 евро, $1,65 млн и более 1 кг золота.

Изначально государственное обвинение просило для Втюрина 14 лет колонии строгого режима - его обвиняли не только в получении взяток от российской компании за продвижение ее интересов в Беларуси, но и в подстрекательстве сообщника к даче взятки руководству Белтелекома.

В период с 2007 по 2014 Андрей Втюрин возглавлял службу безопасности президента Беларуси, после - до апреля 2019 года - был заместителем госсекретаря беларусского Совета безопасности и членом коллегии МВД страны. В начале 2019 года был уволен со своей должности.

В мае 2019 года следственное управление КГБ Беларуси обвинило Втюрина в сотрудничестве и получении взятки от российской компании.

Дарья Мостовая

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