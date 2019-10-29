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12-летний "будущий президент Ганы" поступил в университет

12-летний "будущий президент Ганы" поступил в университет - Фото
Вименс Бамфо (Фото: ВВС)
29.10.2019, 15:02

Отец вундеркинда, ученый-химик, сказал, что достижения сына не были неожиданностью

12-летний вундеркинд Вименс Бамфо поступил в Университет Ганы, чтобы изучать государственное управление, он является самым младшим из 3000 студентов. Об этом сообщает BBC.

Бамфо с отличием сдал вступительные экзамены после домашнего обучения.

В интервью программе BBC Focus on Africa он сказал, что хочет стать президентом и сделать Гану по-настоящему независимой страной, такой как Китай, США, Великобритания.

Вундеркинд, в частности, будет изучать конституционное право, политические системы управления, экономику и бухгалтерский учет.

Его отец Роберт Бамфо, имеющий ученую степень в области химического машиностроения, сказал, что достижения сына не были неожиданностью. По словам отца, он потратил много времени и энергии, обучая сына необходимым предметам, которые могли бы ему принять вызовы и реализовать возможности. 

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