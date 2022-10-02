129 человек погибли в Индонезии в результате беспорядков на футбольном матче

По меньшей мере, 129 человек погибли и около 180 получили травмы на футбольном матче в результате беспорядков, пишет Reuters.

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В матче Лиги 1 играли ФК "Арема" и "Персебея". После проигрыша "Аремы" со счетом 2:3 фанаты выбежали на поле. Полиция пустила в ход слезоточивый газ, затем началась стрельба и давка.

"Возникла анархия. Они начали бросаться на полицейских, бить автомобили", – пояснил действия подчиненных начальник местной полиции.

URGENTE: Al menos 127 muertos y cerca de 200 heridos enfrentamientos en Indonesia en la que se considera la peor tragedia en un estadio de fútbol de la historia. pic.twitter.com/MYllmOnmlq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022

Министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Индонезии Махфуд ДМ рассказал, что стадион был переполнен – на игру продали 42 000 билетов, хотя он рассчитан только на 38 000 болельщиков.

Матчи индонезийской Лиги 1 приостановлены в неделю, футбольная ассоциация начала расследование. Министр спорта Зайнудин Амали заявил, что будет рассматриваться возможность запрета на посещение футбольных матчей болельщиками.

События на стадионе в Индонезии стали одной из самых больших футбольных трагедий за последние десятилетия. Последний раз нечто подобное произошло в мае 2001 года на стадионе в столице Ганы Аккри, когда из-за беспорядков погибли 126 человек.

В 2012 году в результате беспорядков на матче высшей лиги Египта между "Аль-Масри" и "Аль-Агли" погибли 72 человека, не менее тысячи получили травмы. После этого футбольные состязания в Египте остановили почти на два года.

Андрій Водяний

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