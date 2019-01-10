1700000%: такой была инфляция в Венесуэле в 2018 году

В 2018 году инфляция в Венесуэле составила почти 1 млн 700 тысяч процентов. Об этом у себя в Twitter сообщил глава комиссии по финансам и экономразвитию парламента этой южноамериканской страны Рафаэль Гусман.
Только в декабре инфляция составила более 140%.
Гусман возложил ответственность за такой результат на "тех, кто узурпирует власть, но не предлагает решений для выхода из кризиса".
Причинами гигантской инфляции в МВФ считают неэффективную экономическую политику властей, упавшие мировые цены на нефть и сокращение ее добычи.
При этом местный президент Николас Мадуро уверяет, что кризис устроили "враги" - как внутри страны, так и вне ее.
В конце лета суверенный боливар Венесуэлы привязали к криптовалюте Petro.