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10.01.2019, 08:53

1700000%: такой была инфляция в Венесуэле в 2018 году

1700000%: такой была инфляция в Венесуэле в 2018 году - Фото
Николас Мадуро (фото — ЕРА)

По итогам прошлого года Венесуэла вошла в топ-3 стран с высочайшей инфляцией в мировой истории

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В 2018 году инфляция в Венесуэле составила почти 1 млн 700 тысяч процентов. Об этом у себя в Twitter сообщил глава комиссии по финансам и экономразвитию парламента этой южноамериканской страны Рафаэль Гусман.

Только в декабре инфляция составила более 140%.

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Гусман возложил ответственность за такой результат на "тех, кто узурпирует власть, но не предлагает решений для выхода из кризиса".

Причинами гигантской инфляции в МВФ считают неэффективную экономическую политику властей, упавшие мировые цены на нефть и сокращение ее добычи.

При этом местный президент Николас Мадуро уверяет, что кризис устроили "враги" - как внутри страны, так и вне ее.

В конце лета суверенный боливар Венесуэлы привязали к криптовалюте Petro.

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Теги: инфляция, николас мадуро, венесуэла, Petro, суверенный боливар
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