1700000%: такой была инфляция в Венесуэле в 2018 году

Николас Мадуро (фото — ЕРА)

В 2018 году инфляция в Венесуэле составила почти 1 млн 700 тысяч процентов. Об этом у себя в Twitter сообщил глава комиссии по финансам и экономразвитию парламента этой южноамериканской страны Рафаэль Гусман.

Только в декабре инфляция составила более 140%.

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Гусман возложил ответственность за такой результат на "тех, кто узурпирует власть, но не предлагает решений для выхода из кризиса".

Причинами гигантской инфляции в МВФ считают неэффективную экономическую политику властей, упавшие мировые цены на нефть и сокращение ее добычи.

При этом местный президент Николас Мадуро уверяет, что кризис устроили "враги" - как внутри страны, так и вне ее.

В конце лета суверенный боливар Венесуэлы привязали к криптовалюте Petro.