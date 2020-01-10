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27 лет. Умер актер "Американской истории ужасов"

27 лет. Умер актер "Американской истории ужасов" - Фото
Гарри Хейнс (Фото - harryhains, Instagram)
10.01.2020, 12:40

По словам матери Гарри Хейнса, актер боролся с психическими проблема и зависимостью

Актер Гарри Хейнс, звезда сериала "Американская история ужасов" на Netflix, скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщила его мать Джейн Бэдлер в Instagram.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Слишком быстро вспыхнула яркая искра... я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни", - написала она.

Причину смерти мать не назвала.

  • 28 декабря умер один из актеров "Игры престолов".

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гарри хейнс актер американская история ужасов Netflix Джейн Бэдлер
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