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$460 млрд: в ООН оценили сумму потерь туриндустрии из-за пандемии коронавируса

16.09.2020, 11:50
$460 млрд: в ООН оценили сумму потерь туриндустрии из-за пандемии коронавируса - Фото
На автобусной станции в Риме, Италия (Фото: Giuseppe Lami/ЕРА)

Эпидемия COVID-19 ударила по мировой туристической отрасли в пять раз сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов

Международные туристические потоки снизились на 65% в течение первой половины 2020 года, сумма потерь мировой туриндустрии составляет $460 млрд. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). 

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По данным организации, резкое падение спроса от начала пандемии коронавируса привело к потере 440 млн международных поездок. Это примерно в пять раз больше потерь экономического и финансового кризиса 2008-2009 года.

Больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион: за шесть месяцев число туристов сократилось на 72%. В Европе туризм упал на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке  на 57%, в Северной и Южной Америке  на 55%.  

В ООН отмечают, что в конце года показатель падения спроса на туризм составит около 70%. Увеличение поясняется тем, что осенью некоторые страны опять введут ограничения на поездки из-за возможной второй волны эпидемии. 

Прогнозируется, что в 2021 году туристическая отрасль начнет постепенно восстанавливать, однако возврат к уровню 2019 произойдет не раньше, чем через 2-4 года. 

  • В августе Всемирная торговая организация заявила, что мировая торговля достигла находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов. 

Станислав Стороженко
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