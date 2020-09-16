$460 млрд: в ООН оценили сумму потерь туриндустрии из-за пандемии коронавируса

Эпидемия COVID-19 ударила по мировой туристической отрасли в пять раз сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов

Международные туристические потоки снизились на 65% в течение первой половины 2020 года, сумма потерь мировой туриндустрии составляет $460 млрд. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

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По данным организации, резкое падение спроса от начала пандемии коронавируса привело к потере 440 млн международных поездок. Это примерно в пять раз больше потерь экономического и финансового кризиса 2008-2009 года.

Больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион: за шесть месяцев число туристов сократилось на 72%. В Европе туризм упал на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке — на 57%, в Северной и Южной Америке — на 55%.

В ООН отмечают, что в конце года показатель падения спроса на туризм составит около 70%. Увеличение поясняется тем, что осенью некоторые страны опять введут ограничения на поездки из-за возможной второй волны эпидемии.

Прогнозируется, что в 2021 году туристическая отрасль начнет постепенно восстанавливать, однако возврат к уровню 2019 произойдет не раньше, чем через 2-4 года.

находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов. мировая торговля достигла В августе Всемирная торговая организация заявила, что

Станислав Стороженко

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