72-летний француз пересек Атлантический океан в бочке

Фото: Facebook / Jean-Jacques Savin

72-летний француз Жан-Жак Савен переплыл Атлантический океан в бочкообразной капсуле, сейчас он находится на острове Мартиника в Карибском море. Об этом сообщает BBC.

Свое путешествие бывший военный Савен начал в конце декабря прошлого года - тогда он отплыл от берега испанского острова Иерро. Савен планировал пересечь океан примерно за три месяца, но плаванье заняло около четырех. Он проплыл 4500 километров.

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Путешественник рассказал в Facebook, что к концу путешествия - уже когда он доплыл до Карибского моря - его подобрал нидерландский танкер, который доставил его на остров Синт-Эстатиус. Через несколько дней французский буксир доставил его на Мартинику.

Длина капсулы, в которой находился Савен, составляет 4 метра, ширина - 2,1 метра. Там есть кухня, кровать и место для хранения вещей. Солнечная батарея обеспечивала бочку электроэнергией. У капсулы нет двигателя и парусов - она ​​двигалась с помощью ветра и океанских течений. Капсула оборудована несколькими иллюминаторами, один из них в полу - через него Савен наблюдал за рыбой.

Питался Савен запасами, взял с собой, свежевыловленной рыбой, а иногда продукты ему передавали с проходивших мимо судов.

Деньги на строительство капсулы и путешествие Савен собрал при помощи крадфандинга. В следующем году француз планирует выпустить книгу о своем плавании.

В конце прошлого года американец Колин О'Брэди в одиночку прошел по Антарктиде немногим более 1500 км, часто в сильнейший штормовой ветер и морозы за –30 по Цельсию.