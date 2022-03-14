Во Франции активист захватил виллу дочери Путина и приглашает украинских беженцев – СМИ

Французский активист Пьер Афнер проник на виллу "Альта Мира" в Биаррице, которая принадлежит Екатерине Тихоновой – дочери Путина. Активист сменил замки и заявил, что вилла готова принять тех, кто убегает от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев. Это стало изветно из расследования интернет-издания The Insider.

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На захваченной вилле, по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey, есть восемь спальных мест и три ванных комнаты.

В расследовании сообщается, что с 2007 до 2012 года вилла принадлежала другу президента РФ Геннадию Тимченко, после была передана жениху Тихоновой – Кириллу Шамалову. На вилле были обнаружены документы, касающиеся Геннадия Тимченко и зятя Путина, а так же счета оплаты за электричество по месту регистрации в Москве.

Расследователи предполагают, что вилла "Альта Мира" может быть не единственным имуществом Путина в Биаррице. После вторжения России в Украину активисты раскрасили стены другой виллы, которая принадлежит новому мужу бывшей жены Путина, в цвета украинского флага и оставили бранные надписи.

Анна Чуданова

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