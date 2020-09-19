Активный борец за права женщин. В США умерла известная судья Рут Гинзбург

В 1971 году Рут Бейдер Гинзбург сыграла важную роль в запуске организации по защите прав женщин Women’s Rights Project

В США вечером 18 сентября умерла Рут Бейдер Гинзбург, самая старшая из членов нынешнего состава судей Верховного суда США. Об этом говорится в заявлении суда.

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Она скончалась в возрасте 86 лет в своем доме в Вашингтоне.

"Судья Рут Бейдер Гинзбург умерла этим вечером в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы", - сообщили в суде.

Гинзбург была второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда с 1993 году, когда президентом страны был демократ Билл Клинтон.

При ее участии были приняты решения, которые подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств, она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.

По данным BBC, Гинзбург не одобряла политику Дональда Трампа и незадого до своей смерти говорила, что не желает уходить со своего поста до тех пор, пока у страны не сменится президент.

Ее похоронят на Арлингтонском национальном кладбище.

СПРАВКА. Судья Гинзбург с 1961 по 1963 год она была научным сотрудником, а затем заместителем директора проекта Колумбийской школы права по международной процедуре. В 1971 году она сыграла важную роль в запуске Проекта прав женщин Американского союза гражданских свобод и работала в качестве главного юрисконсульта ACLU с 1973 по 1980 год и в Национальном совете директоров с 1974 по 1980 год. В 1980 году она была назначена судьей Апелляционного суда США по округу Колумбия. За более чем 40 лет работы в качестве судьи и судьи ее обслуживали 159 юристов.

Арина Толина

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