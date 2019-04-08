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08.04.2019, 10:06

Amazon запустит более 3000 интернет-спутников - Space News

Amazon запустит более 3000 интернет-спутников - Space News - Фото
Джефф Безос (фото - ЕРА)

По прогнозам разработчиков, проект Kuiper обеспечит широкополосным доступом в интернет 95% населения планеты

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Вслед за конкурентами из SpaceX и OneWeb о продвижении своей версии глобального спутникового интернета объявили и в Amazon. Об этом со ссылкой на планы главы американской корпорации Джеффа Безоса пишет сайт Space News.

Богатейший человек на планете собирается в течение нескольких лет окутать Землю сетью из 3236 спутников, благодаря чему интернет будет доступен даже в самых удаленных от цивилизации районах планеты.

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Изначально в планы входил запуск почти вчетверо большего количества аппаратов, однако такой проект отклонили в Федеральной комиссии по связи США.

По тому минимуму информации о проекте Kuiper, который доступен, аппараты будут закреплять на низкой околоземной орбите. Почти 800 спутников закрепят на высоте 590 км, около 1300 - на 610 км, остальные - примерно 630 км.

OneWeb создает свое созвездие спутников связи на орбитах примерно 1200 км, в планах у Telesat - аппараты на высотах 1000 и 1200 км, LeoSat - 1400 км, а SpaceX - от 1110 до 1325 км, а также 550 км.

Для сравнения: высота орбиты Международной космической станции - 400 км.

В планах - выведение к 2024 году двух тысяч спутников, однако пока нет даже данных, кто будет их производить.

Несмотря на то, что компания Безоса Blue Origin разрабатывает собственную ракету-носитель тяжелого класса New Glenn, спутники Amazon, возможно, будет выводить (если проект пойдет в реализацию) ракета Falcon Heavy конкурентов из SpaceX. В ночь на 10 апреля, напомним, в США состоится ее второй запуск, LIGA.net будет вести трансляцию.

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Теги: Falcon Heavy, спутник, Amazon, интернет, космос, джефф безос
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