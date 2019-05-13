Американец может получить 140 лет тюрьмы за угрозы убить Трампа

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В США прокуратура предъявила обвинения мужчине из Коннектикута за угрозы убить американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"Если он будет признан виновным по всем 16 пунктам обвинения, ему может грозить максимальное тюремное заключение в 140 лет", - сказано в сообщении.

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51-летний Гари Гравелль прислал в 2018 году Трампу письмо с белым порошком и сообщением "Ты умрешь". При этом сказано, что порошок называется биотоксин и признан безвредным.

В материалах дела сказано, что он отправил аналогичные конверты в синагогу, мечеть и руководителю Национальной ассоциации содействия развитию цветных людей.

Отмечается, что мужчина отправлял на адреса политиков и чиновников разного уровня электронные письма, а также по телефону угрожал взорвать бомбы в Вермонте (штат Вашингтон) и в своем родном городе. Среди объектов, которые собирался взорвать обвиняемый, правительственные здания и психиатрическая больница.

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