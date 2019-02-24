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24.02.2019, 23:20

Американцу выплатят 21 млн долларов за несправедливое заключение

Американцу выплатят 21 млн долларов за несправедливое заключение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Крейг Коули был осужден за убийство женщины и ее 4-летнего сына в 1978 году

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Власти американского города Сими-Вэлли приняли решение о выплате жителю города Крейгу Коули 21 миллиона долларов за несправедливое тюремное заключение, в котором он провел 39 лет. Об этом сообщает сайт города.

Коули был осужден за убийство женщины и ее 4-летнего сына в 1978 году.

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Защита американца при помощи теста ДНК доказала его невиновность, и в 2017 году Коули был помилован.

"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела является правильным решением для него и нашего сообщества", - сказал представитель городских властей.

Из 21 миллиона долларов город заплатит примерно 4,9 миллиона, остальная сумма будет покрыта из других источников, включая страхование.

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Теги: США, суд, тюрьма, компенсация, заключение
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