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28.12.2018, 07:41

Американцы назвали самого почитаемого мужчину — и это не Трамп

Американцы назвали самого почитаемого мужчину — и это не Трамп - Фото
Барак Обама (фото - Getty Images)

Хозяин Белого дома является одним из двух президентов США (на пару с Джеральдом Фордом), кто не был лидером "рейтинга восхищения", находясь при власти

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В 11-й раз самым почитаемым мужчиной мира в США назвали 44-го американского президента Барака Обаму, а нынешний глава государства Дональд Трамп пришел вторым уже четвертый год подряд. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Gallup.

Если Обама в 2019 году снова займет 1-е место, он будет на одном уровне с рекордсменом рейтинга — коллегой по бывшей президентской администрации Дуэйтом Эйзенхауэром: того американцы признавали самым почитаемым 12 раз.

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Самой почитаемой женщиной у американцев по состоянию на начало декабря 2018 года является Мишель Обама — супруга 44-го президента США Барака Обамы

Таким образом, закончился 17-летний период, когда этот рейтинг возглавляла Хиллари Клинтон, бывшая первая леди США, экс-госсекретарь и президентский кандидат на выборах 2016 года. На этот раз она заняла 3-е место, пропустив вперед телеведующую Опру Уинфри.

Нынешняя первая леди страны Мелания Трамп находится на 4-м месте, а британская королева Елизавета II вошла в топ-10 в 50-й раз.

Опрос проведен с 3 по 12 декабря 2018 года среди 1025 взрослых американцев, погрешность не превышает 4%. Его проводят с 1946 года (за исключением 1976-го).

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Теги: рейтинг, опрос, социология, хиллари клинтон, мишель обама, gallup
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