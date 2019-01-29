Америку просят помочь выпустить казахов из "концлагерей" в Китае

Протесты против заключения уйгуров в КНР (фото: EPA)

Вчера в Алматы родственники удерживаемых в китайских "концентрационных лагерях" казахов обратились к США с просьбой посодействовать освобождению их родных. Об этом пишет Радио Свобода.

По их словам, власти Китая взяли под стражу казахов, когда те хотели навестить родственников в Казахстане. Для этого им нужно было пересечь границу родного региона Синьцзянь в КНР.

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По оценкам ООН, в "концлагерях" КНР удерживаются около миллиона мусульман, в том числе этнических казахов.

Сами китайские власти объясняют свою жесткую политику в отношении этнического меньшинства в Синьцзяне опасениями сепаратизма и экстремизма.

Как сообщают местные СМИ, в этом регионе радикальные уйгуры за несколько последних лет убили сотни китайцев.

В начале декабря Китай пошел на уступки и согласился выпустить 2 тыс казахов из "концлагерей". Тогда это решение аргументировалось поддержкой торговых отношений между КНР и Казахстаном.