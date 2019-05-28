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28.05.2019, 16:54

Аномальная жара в Японии: пострадали тысячи людей, есть жертвы

Аномальная жара в Японии: пострадали тысячи людей, есть жертвы - Фото
Иллюстративное фото: EPA

От жары умерли четыре человека

В Японии более двух тысяч человек госпитализировали в больницы с диагнозом "тепловой удар" на минувшей неделе. Об этом сообщает NHK.

По данным Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий катастроф, на прошлой неделе было 2053 пациентов с тепловым ударом, четыре из них умерли, 532 госпитализированы, а у 1476 симптомы были незначительные.

Около 40% пациентов были в возрасте 65 лет и старше, 618 - в возрасте от 18 до 64 лет, а 537 - моложе 18 лет .

На прошлой неделе температура воздуха на острове Хоккайдо превысила +39 градусов. Отмечается, что в северо-восточной, центральной и западной частях Японии температура прогнозируется выше средней в первые 10 дней июня.

23 июля 2018 года на северо-западе Токио температура воздуха достигала +41,1 градусов, что стало рекордным показателем жары.

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Теги: япония, жара, тепловой удар
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