Apple хочет научить Siri украинскому языку

Компания ищет разработчика, который идеально владеет украинским языком

На сайте компании Apple появилась вакансия аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для озвучивания команд голосового помощника Siri для мобильных телефонов.

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Портал ITC.ua отмечает, что требования к кандидату, а также описание вакансии "может говорить о том, что в Apple хотят научить голосовой ассистент Siri говорить на украинском языке".

Одним из главных критериев является навык понимания словесных нюансов украинского языка, в том числе диалектических особенностей разных регионов.

"Как аналитик аннотаций вы будете слушать и транскрибировать аудиофайлы, а также оценивать ответы Siri. Вы будете использовать свои знания языка и культуры, а также аналитические навыки, чтобы оценить ответы", - отмечается в вакансии.

В 2016 году на сайте change.org появилась петиция с требованием сделать украинскую версию голосового помощника от Apple, но тогда она собрала не больше 1330 подписей.

Ранее Служба безопасности Украины обратилась к Apple с просьбой удалить ряд приложений российских пропагандистов из App Store.

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Станислав Стороженко

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