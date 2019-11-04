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Apple предупреждает об отключении от интернета части гаджетов

Apple предупреждает об отключении от интернета части гаджетов - Фото
Apple (фото - depositphotos.com)
04.11.2019, 07:30

Проблемы с подключением к интернету затронут владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2, если их владельцы не обновят программное обеспечение

Американская компания Apple информирует, что у пользователей iPhone и iPad появятся проблемы с подключением к интернету, если владельцы не обновят программное обеспечение. Об этом сообщает CNN.

Отключение от интернета затронет устройства, которые были выпущены до 2012 года. Без обновления владельцы таких гаджетов не смогут воспользоваться AppStore, iCloud, электронной почтой и браузером. 

С проблемами столкнутся владельцы iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

По словам Apple, это все из-за проблем с пролонгации времени GPS, что происходит примерно каждые 19 лет, когда GPS-устройства должны быть сброшены, чтобы точно измерить время и даты.

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интернет apple iPhone iPad
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