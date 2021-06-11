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Армянский коньяк больше не будет "коньяком". За это Армения получит от ЕС 3 млн евро

11.06.2021, 08:40
Армянский коньяк больше не будет
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом. Армянская сторона откажется использовать в своем алкогольном ассортименте слово "коньяк", а взамен получит компенсацию, пишет местное интернет-агентство PanArmenian.

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Соглашение предусматривает "плавный отказ" от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции и 3 млн евро компенсации за это со стороны Евросоюза.

Предполагается, что выплаченная компенсация должна будет помочь промышленности Армении разработать новое название для армянского коньяка сохранить конкурентоспособность при экспорте в другие страны.

Примечательно, что требование об отказе от "коньяка" было подписано еще в ноябре 2017 года, однако вступило в силу оно только в 2021 году. Согласно документу Армении дали 25 лет на то, чтобы полностью перейти с "коньяка" на другое наименование.

СПРАВКА. Случай с Арменией не является уникальным. Согласно регламенту ЕС странами происхождения, которые могут использовать наименования коньяк, арманьяк, граппа и херес, являются Франция, Италия и Испания.

В частности, крепкий алкогольный напиток может называться "коньяком" лишь при условии, что он изготовлен во французской провинции Cognac.

Украина также обязалась прекратить использовать название "коньяк" в своей алкогольный продукции – переходной период для украинской стороны завершается в 2025 году. С 1 января 2026 Украина лишится права производить коньяки.

  • В январе 2020 года в Укрвинпроме заявили, что Украина продолжит производить "коньяк" и "шампанское" до конца 2025 года.

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Дарья Мостовая
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