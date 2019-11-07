Ассимиляция в Германии: приезжие имамы должны знать немецкий язык

Из-за того, что духовные лица зачастую играют значительную роль в своих общинах и оттого имеют определенное влияние на ситуацию в стране, иностранцы-священники, которые захотят работать в Германии, будут сдавать экзамен на хорошее знание немецкого языка. Такое предложение внесло правительство страны, пишет Deutsche Welle.
Во время переходного периода для пребывания в Германии будет хватать и простых знаний языка, заявили в МВД ФРГ, а нововведения могут вступить в силу в течение года.
Фонд им. Аденауэра утверждает, что 80-90% имамов в немецких мечетях - иностранцы.
При этом, как уточняет агентство, нововведения могут затронуть не только мусульман: во многих христианских общинах в ФРГ также немало иностранных священников.
У немецких католиков скептически отозвались о планах правительства. На мартовской конференции епископов заявили, что новые требования "не должны делать въезд в страну невозможным".
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