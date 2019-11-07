Ассимиляция в Германии: приезжие имамы должны знать немецкий язык

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Из-за того, что духовные лица зачастую играют значительную роль в своих общинах и оттого имеют определенное влияние на ситуацию в стране, иностранцы-священники, которые захотят работать в Германии, будут сдавать экзамен на хорошее знание немецкого языка. Такое предложение внесло правительство страны, пишет Deutsche Welle.

Во время переходного периода для пребывания в Германии будет хватать и простых знаний языка, заявили в МВД ФРГ, а нововведения могут вступить в силу в течение года.

Фонд им. Аденауэра утверждает, что 80-90% имамов в немецких мечетях - иностранцы.

При этом, как уточняет агентство, нововведения могут затронуть не только мусульман: во многих христианских общинах в ФРГ также немало иностранных священников.

У немецких католиков скептически отозвались о планах правительства. На мартовской конференции епископов заявили, что новые требования "не должны делать въезд в страну невозможным".

19 декабря 2016 года джихадист Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине.

В Саудовской Аравии решили создать мобильное приложение для оценки имамов.

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