Авария российского вертолета Ми-17 в Мексике: названо число жертв

В результате крушения в мексиканском в штате Сан-Луис-Потоси российского вертолета Ми-17 Военно-морского флота Мексики погибли пять человек. Об этом сообщает местное издание Heraldo de Mexico со ссылкой на сообщение ведомства.
Уже установлены имена погибших. Среди них капитан и два лейтенанта ВМФ Мексики.
По предварительным данным, на борту было семь человек. Как сообщил министр окружающей среды Мексики, вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров.
Авария произошла 24 мая. Причины катастрофы пока официально не разглашаются.