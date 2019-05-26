Авария российского вертолета Ми-17 в Мексике: названо число жертв

Флаг Мексики (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

В результате крушения в мексиканском в штате Сан-Луис-Потоси российского вертолета Ми-17 Военно-морского флота Мексики погибли пять человек. Об этом сообщает местное издание Heraldo de Mexico со ссылкой на сообщение ведомства.

Уже установлены имена погибших. Среди них капитан и два лейтенанта ВМФ Мексики.

По предварительным данным, на борту было семь человек. Как сообщил министр окружающей среды Мексики, вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров.

Авария произошла 24 мая. Причины катастрофы пока официально не разглашаются.