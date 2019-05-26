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26.05.2019, 08:11

Авария российского вертолета Ми-17 в Мексике: названо число жертв

Авария российского вертолета Ми-17 в Мексике: названо число жертв - Фото
Флаг Мексики (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Вертолет рухнул во время борьбы с лесными пожарами

В результате крушения в мексиканском в штате Сан-Луис-Потоси российского вертолета Ми-17 Военно-морского флота Мексики погибли пять человек. Об этом сообщает местное издание Heraldo de Mexico со ссылкой на сообщение ведомства.

Уже установлены имена погибших. Среди них капитан и два лейтенанта ВМФ Мексики.

По предварительным данным, на борту было семь человек. Как сообщил министр окружающей среды Мексики, вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров.

Авария произошла 24 мая. Причины катастрофы пока официально не разглашаются.

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Теги: Мексика, гибель, ми-17
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