Австралия добавила более ста человек в санкционный список против России
04.05.2022, 07:32
Фото: EPA
Австралия в среду, 4 мая, опубликовала новый санкционный список против России в ответ на ее агрессию против Украины. Об этом сообщается на сайте австралийского правительства.
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В него попали 76 депутатов нелегитимной Государственной думы РФ, а также 34 представителя российской оккупационной администрации Донецкой и Луганской областей.
В общей сложности под австралийскими санкциями находятся 812 физических лиц и 47 компаний и организаций.
"Австралия подтверждает нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", – заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.
- 14 апреля Австралия ввела санкции против Газпрома, а также ряда других компаний, важных для экономики России. Среди них – Транснефть, КамАЗ, РусГидро, Ростелеком.
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