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Австралия ввела санкции против 33 российских олигархов в поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 04:58
Австралия ввела санкции против 33 российских олигархов в поддержку Украины - Фото
Марис Пейн (фото — EPA)

14 марта правительство Австралии объявило о новых санкциях в отношении ключевых российских олигархов, известных бизнесменов и их ближайших родственников. Санкции вводятся по отношению к тем людям, которые имеют огромное состояние и экономическое и стратегическое значение для России, в том числе и те, кто связан с президентом России Владимиром Путиным.

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Среди них Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", Алексей Миллер, генеральный директор Газпрома, Дмитрий Лебедев, председатель правления "Россия", Сергей Чемезов, председатель Ростеха, Николай Токарев, генеральный директор Транснефти, Игорь Шувалов, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ) и Кирилл Дмитриев, генеральный директор российского Фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию заплатить высокую цену за ее действия. Правительство Австралии заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украны, а также народа Украины", – сообщает министр иностранных дел Австралии Мариса Пейн.

Ранее Австралия уже ввела санкции за вторжение России в Украину против высокопоставленных российских политиков и чиновников, в том числе против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, МВД и других.

Анна Чуданова
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