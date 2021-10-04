Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП в Швеции

Шведский художник Ларс Вилкс, известный карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в автокатастрофе 3 октября 2021 года. Об этом сообщает шведский телеканал SVT. Вместе с Вилксом погибли два охранявших его полицейских.

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Автомобиль, в котором ехали Вилкс и полицейские, столкнулся с грузовиком. Оба автомобиля загорелись, Вилкс и полицейские погибли, водитель грузовика получил серьезные травмы.

До сих пор неясно, как именно произошла авария, но предварительно нет оснований считать, что в аварии участвовал кто-то еще, сообщили в полиции.

Вилкс стал известен после того, как в 2007 году шведская газета Nerikes Allehanda опубликовала его карикатуру на пророка Мухаммеда, изображенного с телом собаки. Публикация вызвала скандал, премьеру Швеции пришлось встречаться с послами 22 мусульманских стран, чтобы разрешить конфликт. Террористическая организация Аль-Каида назначила за убийство Вилкса награду в $100 000, на него было совершено несколько нападений.

Вилксу было 75 лет.

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Денис Юдин

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