Авторы расследования о Трампе получили Пулитцеровскую премию

Журналисты американских изданий The Wall Street Journal и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за материалы о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает NYT.

"The New York Times получила премию за разъяснения о 18-месячном расследовании, которое показало, как будущий президент и его родственники избегали платы налоги на сумму около полумиллиарда долларов. The Wall Street Journal получила награду в области национальной отчетности за раскрытие тайных выплат, сделанных помощниками президента до выборов 2016 года двум женщинам, которые предположительно имели отношения с господином Трампом", - сказано в сообщении

В материале NYT шла речь о том, что отец Трампа оставил ему наследство, заплатив при этом якобы минимальные налоги.

Журналисты WSJ писали выплате адвокатом президента США Майклом Коэном женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

