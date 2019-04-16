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16.04.2019, 07:13

Авторы расследования о Трампе получили Пулитцеровскую премию

Авторы расследования о Трампе получили Пулитцеровскую премию - Фото
Пулитцер 2019 (фото - EPA)

За журналистское расследование об американском президенте Дональде Трампе премию получили издания WSJ и NYT

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Журналисты американских изданий The Wall Street Journal и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за материалы о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает NYT.

"The New York Times получила премию за разъяснения о 18-месячном расследовании, которое показало, как будущий президент и его родственники избегали платы налоги на сумму около полумиллиарда долларов. The Wall Street Journal получила награду в области национальной отчетности за раскрытие тайных выплат, сделанных помощниками президента до выборов 2016 года двум женщинам, которые предположительно имели отношения с господином Трампом", - сказано в сообщении

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В материале NYT шла речь о том, что отец Трампа оставил ему наследство, заплатив при этом якобы минимальные налоги.

Журналисты WSJ писали выплате адвокатом президента США Майклом Коэном женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

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Теги: расследование, дональд трамп, журналисты, Пулитцеровская премия, WSJ, NYT
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