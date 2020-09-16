Барбадос решил лишить власти королеву Великобритании Елизавету II

Букингемский дворец заявил, что это дело правительства и народа Барбадоса

Барбадос объявил о своем намерении сместить королеву Елизавету с поста главы государства и стать республикой. Об этом сообщает BBC.

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"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое", - заявило правительство Карибского островного государства.

Процесс будет завершен к 55-й годовщине независимости Барбадоса от Великобритании в ноябре 2021 года.

"Это окончательное заверение в уверенности в том, кто мы есть и чего мы способны достичь", - заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон.

Букингемский дворец заявил, что это дело правительства и народа Барбадоса.

Источник агентства в дворце сказал, что эта идея "не возникла неожиданно" и "неоднократно обсуждалась, в том числе публично".

Справка. Барбадос - один из самых густонаселенных и процветающих Карибских островов. Получил независимость от Великобритании в 1966 году. Королева Елизавета остается конституционным монархом Барбадоса. Когда-то сильно зависящая от экспорта сахара, экономика страны диверсифицировалась в сфере туризма и финансов.

Последним отстранил королеву от должности главы государства Маврикий в 1992 году. Другие страны Карибского бассейна, такие как Доминика, Гайана и Тринидад и Тобаго, стали республиками в 1970-х годах. Сейчас королева продолжает оставаться монархом 15 стран.

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Вадим Ребрина

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