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Байден хочет поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки: фото

25.01.2021, 23:30
Байден хочет поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки: фото - Фото
Фото: EPA

Казначейство США продолжит рассмотрение вопроса о размещении портрета американской аболиционистки Гарриет Табмен на 20-долларовой купюре. Это планировалось сделать при президенте Бараке Обаме, но в период правления Дональда Трампа вопрос был снят с повестки дня, сообщает CNBC.

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"Мы изучаем способы ускорить эти усилия", – заявила сегодня журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Важно, чтобы наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны", – добавила она.

В 2016 году Обама решил, что Табмен должна заменить на банкноте седьмого президента США Эндрю Джексона, который не только был рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев.

Перед избранием на пост президента Трамп назвал этот план "чисто политической корректностью".

В 2019 году министр финансов Трампа Стивен Мнучин объявил в Конгрессе, что изменение дизайна будет отложено до 2028 года. Мнучин тогда сказал, что основная причина изменения дизайна валюты – это борьба с попытками подделки.

Справка. Гарриет Табмен (1822-1913) – борец против рабства и за социальные реформы в США. Сбежав из рабства, она выполнила около 13 миссий по спасению примерно 70 порабощенных людей, включая свою семью и друзей. Во время гражданской войны служила разведчиком для армии Союза. Позже была активисткой движения за избирательное право женщин. Сотрудничала с белым аболиционистом Джоном Брауном, о котором Showtime недавно снял сериал "Птица доброго Господа".

Издание отмечает, что редизайн денежных банкнот – сложный процесс, который потребует времени и большего количества изменений, чем просто замена портрета. Например, на разработку синей полосы безопасности, которая сейчас украшает 100-долларовую купюру, ушло 11 лет.

Для производства новых 20-долларовых банкнот с использованием надежной технологии защиты от подделки и других мер безопасности потребуется новое высокоскоростное печатное оборудование, приобретение которого запланировано на 2025 год, пишет CNBC.

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Вадим Ребрина
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