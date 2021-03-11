Байден подписал план спасения США на $1,9 трлн: большинство американцев получат по $1400

Президент США Джо Байден подписал закон о стимулировании роста экономики на $1,9 триллиона. Большинство американцев получат по $1400 помощи, сообщает Reuters.

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"Этот исторический закон направлен на восстановление основы этой страны", – сказал Байден перед подписанием.

Закон, получивший название "Американский план спасения", предусматривает $400 млрд для прямых выплат в размере $1400 большинству американцев, $350 млрд помощи правительствам штатов и местным властям, расширение налоговых льгот на детей и увеличение финансирования вакцинации от COVID-19.

Как уточняет Euronews, по $1400 получат 85% американских налогоплательщиков.

Документ также предусматривает создание 7 миллионов рабочих мест.

Один из пунктов закона продлевает право безработных на получение пособия вплоть до сентября, тем, кто оказался на бирже труда, предполагается выплачивать $300 еженедельно.

8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.

15 января избранный президент США представил представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.

Глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил, что "план спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП.

Вадим Ребрина

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