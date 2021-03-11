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Байден подписал план спасения США на $1,9 трлн: большинство американцев получат по $1400

11.03.2021, 22:05
Байден подписал план спасения США на $1,9 трлн: большинство американцев получат по $1400 - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден подписал закон о стимулировании роста экономики на $1,9 триллиона. Большинство американцев получат по $1400 помощи, сообщает Reuters.

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"Этот исторический закон направлен на восстановление основы этой страны", – сказал Байден перед подписанием.

Закон, получивший название "Американский план спасения", предусматривает $400 млрд для прямых выплат в размере $1400 большинству американцев, $350 млрд помощи правительствам штатов и местным властям, расширение налоговых льгот на детей и увеличение финансирования вакцинации от COVID-19.

Как уточняет Euronews, по $1400 получат 85% американских налогоплательщиков.

Документ также предусматривает создание 7 миллионов рабочих мест.

Один из пунктов закона продлевает право безработных на получение пособия вплоть до сентября, тем, кто оказался на бирже труда, предполагается выплачивать $300 еженедельно.

  • 8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.
  • 15 января избранный президент США представил представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.
  • Глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил, что "план спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП.
Вадим Ребрина
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США джо байден коронавирус
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