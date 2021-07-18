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Байден заявил, что ложь о COVID-19 в соцсетях "убивает людей". В Facebook ему ответили

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 10:45
Байден заявил, что ложь о COVID-19 в соцсетях
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/PETER KLAUNZER)

Президент США Джо Байден заявил, что распространение дезинформации о коронавирусе и вакцинах в соцсетях, в том числе "на платформе Facebook", "убивает людей", пишет BBC. В Facebook ему возразили, отметив, что наоборот – благодаря соцсетям популярность вакцин только выросла.

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По мнению Байдена, Facebook прилагает недостаточно усилий в борьбе с постами, которые содержат ложь о вакцинации и вакцинах, из-за чего страдает защита здоровья населения.

"Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть – среди непривитых", – отметил глава США в разговоре с репортерами.

По информации директора Центра общественного здоровья США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошеля Валенски, сейчас в Соединенных Штатах первую дозу вакцины получили 67,9% взрослого населения страны, две дозы – 59,2%.

Многие, кто отказывается прививаться, говорят, что не доверяют вакцинам. При этом, большинство активистов, агитирующих за антивакцинаторство и имеющих миллионы подписчиков, сосредоточены как раз в Facebook, Instagram, YouTube и Twitter, говорится в отчете CDC.

В Facebook ответили на обвинения, заявив, что популярность вакцин среди пользователей их сети в последнее время наоборот выросла – примерно с 70% до 80-85%. Также в компании заявили, что когда видят публикации, направленные против вакцинации от COVID-19, то тут же удаляют их.

"С начала пандемии мы удалили более 18 млн постов с дезинформацией о коронавирусе и скрыли более 167 млн единиц контента о COVID-19, опровергнутых нашей сетью партнеров по проверке фактов", – сообщается в ответе Facebook.

Читайте также: Боты против ЛОМов. Сколько тысяч ботов топит против вакцинации в украинском Facebook

Дарья Мостовая
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