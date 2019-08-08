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Беглая премьер Таиланда смогла получить гражданство другой страны

Беглая премьер Таиланда смогла получить гражданство другой страны - Фото
Йинглук Шинаватра (Фото: EPA)
08.08.2019, 17:48

Йинглук Шинаватра стала гражданкой Сербии

Правительство Сербии предоставило гражданство бывшей премьер-министр Таиланда Йинглук Шинаватра, которая покинула свою страну в 2017 году, чтобы избежать обвинений в халатности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 52-летняя Шинаватра сначала отправилась в Дубай и присоединилась к своему брату Таксину. Он тоже был премьер-министром Таиланда и тоже бежал - в 2006 году, чтобы не отбывать тюремное заключение за коррупцию.

Сообщается, что правительство Сербии решило предоставить гражданство Йинглук 27 июня, сославшись на юридическое положение, согласно которому "иностранному гражданину может быть предоставлено гражданство Сербии, если это соответствует интересам страны".

Сегодня, 8 августа, это решение было опубликовано в местных СМИ без дополнительных объяснений.

  • Йинглук, семья которой занимала высшие посты в тайской политике более 15 лет, обвинили в заключении связанного с политикой контракта на покупки рису, который она заключила после вступления в должность первой женщины Таиланда в 2011 году. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Йинглук заявляет, что невиновна.
  • В 2010 году ее брат Таксин получил почетное гражданство Черногории, бывшего партнера Сербии в ныне не существующем государственном союзе.

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