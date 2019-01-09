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09.01.2019, 09:55

Бежавшая от ислама: саудовская девушка получила статус беженки

Бежавшая от ислама: саудовская девушка получила статус беженки - Фото
Рахаф Мохаммед аль-Кунун (фото - EPA)

Организация объединенных наций признала 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии беженкой

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18-летняя гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая сбежала в Таиланд, получила статус беженки от ООН. Об этом сообщает BBC.

Агентство ООН по делам беженцев обратилось с делом аль-Кунун к правительству Австралии.
Там заявили, что рассмотрят возможность переселения девушки в страну, при этом обращение будет рассматриваться “в обычном порядке”.

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Отец и брат аль-Кунун приехали в Таиланд, но девушка отказывается с ними встречаться.

18-летняя девушка сбежала от родителей из Кувейта, где они отдыхали. Она хотела поехать в Австралию и попросить там убежище - у нее есть виза, но ее не выпустили из Таиланда. Аль-Кунун отреклась от ислама и по возвращению домой ее ждет смерть.

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Теги: ООН, саудовская аравия, беженка
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