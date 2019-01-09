Бежавшая от ислама: саудовская девушка получила статус беженки

Рахаф Мохаммед аль-Кунун (фото - EPA)

18-летняя гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая сбежала в Таиланд, получила статус беженки от ООН. Об этом сообщает BBC.

Агентство ООН по делам беженцев обратилось с делом аль-Кунун к правительству Австралии.

Там заявили, что рассмотрят возможность переселения девушки в страну, при этом обращение будет рассматриваться “в обычном порядке”.

Реклама

Отец и брат аль-Кунун приехали в Таиланд, но девушка отказывается с ними встречаться.

18-летняя девушка сбежала от родителей из Кувейта, где они отдыхали. Она хотела поехать в Австралию и попросить там убежище - у нее есть виза, но ее не выпустили из Таиланда. Аль-Кунун отреклась от ислама и по возвращению домой ее ждет смерть.