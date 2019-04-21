Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 18:03

Беларусь ограничила транзит нефти из России

Беларусь ограничила транзит нефти из России - Фото
Фото: pixabay.com

Замглавы Белнефтехима отметил, что ограничения связаны с низким качеством сырья и рисками по ее переработке во время посевной кампании

Реклама
Реклама

Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам заместителя председателя концерна Владимира Сизова, это связано с низким качеством сырья и рисками по ее переработке во время посевной кампании.

Реклама

Он пообещал выполнить обязательства по поставке иностранным контрагентам по мере исправления ситуации.

19 апреля в Белнефтехиме заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России.

"Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысил предельно допустимые значения", - отмечается в сообщении.

Глава концерна Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь будет настаивать на компенсации расходов в размере десятков миллионов долларов.

В концерне отдельно отметили, что отбор образцов проводился в присутствии представителя российской компании Транснефть, и он признал наличие проблем.

Пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин заявил, что ситуация с качеством должна нормализоваться в начале следующей недели.

Ранее Россия ответила отказом на предложение Минска об увеличении тарифа на транзит нефти по территории Беларуси на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите.

11 апреля 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил остановить на ремонт нефтепроводы, по которым проходит транзит российских нефтепродуктов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, транзит, беларусь, экспорт, Белнефтехим, Владимир Сизов, андрей рыбаков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 