Беларусь ограничила транзит нефти из России

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Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам заместителя председателя концерна Владимира Сизова, это связано с низким качеством сырья и рисками по ее переработке во время посевной кампании.

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Он пообещал выполнить обязательства по поставке иностранным контрагентам по мере исправления ситуации.

19 апреля в Белнефтехиме заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России.

"Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысил предельно допустимые значения", - отмечается в сообщении.

Глава концерна Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь будет настаивать на компенсации расходов в размере десятков миллионов долларов.

В концерне отдельно отметили, что отбор образцов проводился в присутствии представителя российской компании Транснефть, и он признал наличие проблем.

Пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин заявил, что ситуация с качеством должна нормализоваться в начале следующей недели.

Ранее Россия ответила отказом на предложение Минска об увеличении тарифа на транзит нефти по территории Беларуси на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите.

11 апреля 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил остановить на ремонт нефтепроводы, по которым проходит транзит российских нефтепродуктов.